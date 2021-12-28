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Планировавший убийство сторонник украинских неонацистов арестован под Ростовом

В Ростовской области арестован сторонник «М.К.У.», готовивший покушение на журналиста

Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ

В Ростовской области суд арестовал на два месяца сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», планировавшего убить местного журналиста, который писал тексты по украинской проблематике. Об этом во вторник, 28 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Покушение на журналиста готовилось под руководством основателя группировки «М.К.У.» — 21-летнего гражданина Украины Егора Краснова. Ранее на сторонника неонацистов завели дело по статьям 30 («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 223 («Незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

13 декабря сообщалось, что ФСБ выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» нашли в 37 регионах. Уточняется, что также две группы экстремистов найдены в Пензенской области и в Республике Коми. Они были аффилированы с «М.К.У.» и владели огнестрельным и холодным оружием.

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Елизавета Новикова
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