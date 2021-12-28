В здание турецкого посольства в Варшаве бросили коктейль Молотова

Неизвестный мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание турецкого посольства в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF.

По информации польской полиции, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 34-летний гражданин Турции, работавший с сообщником, которому удалось скрыться. Правоохранители рассказали, что на тротуаре около посольства был обнаружен пакет, в котором находились еще четыре коктейля Молотова.

RMF пишет, что информации о пострадавших не поступало. Сотрудники посольства потушили возгорание.

Ранее стало известно, что вооруженный пистолетом мужчина пригрозил воспользоваться взрывчаткой и коктейлями Молотова и атаковать отделение банка NLB в городе Бар в Черногории. После разговора с вице-премьером страны Дританом Абазовичем злоумышленник сдался полиции.