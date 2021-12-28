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Россиянам рассказали о возможности слетать в Дубай за пять тысяч рублей

Россияне смогут улететь из Москвы в Дубай в январе за 4,7 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Российским туристам рассказали о возможности улететь на курорты Объединенных Арабских Эмиратов после новогодних праздников за пять тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

По данным онлайн-систем для бронирования, билеты от авиакомпании «Победа» из Москвы в Дубай с вылетом 8 января можно приобрести за 4,7 тысячи рублей. Багаж в стоимость не включен, за него необходимо доплатить 1,7 тысячи рублей.

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Авиаперевозчик Nordwind предлагает отправиться в Дубай за 6,7 тысячи рублей. Доплата за провоз багажа составит 2,4 тысячи. Немного дороже стоят авиабилеты от Royal Flight — от 7,5 тысячи рублей с багажом.

Если не рассматривать лоукостеры, то самые дешевые билеты туда-обратно замечены у «Уральских авиалиний» — от 17,8 тысячи рублей. В стоимость включен багаж весом до десяти килограммов.

Ранее в декабре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали рекомендации по выбору региона для отдыха в ОАЭ. Специалисты назвали Дубай самым универсальным эмиратом, где можно находиться в эпицентре праздничных новогодних гуляний. Рас-эль-Хайму и Аджаман, напротив, туроператоры посоветовали любителям спокойного и расслабленного отпуска.

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Мария Гейн
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