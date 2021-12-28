Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые модные откровенные тренды 2022 года

Who What Wear: в 2022 году в моде будут мини-юбки и брюки с низкой посадкой

Фото: Zara

Редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько откровенных трендов, которые обретут популярность в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты перечислили пять предметов одежды, частично оголяющих тело, которые станут актуальными в будущем сезоне. Среди них, например, есть мини-юбка с низкой посадкой, длина которой едва прикрывает ягодицы. Подобную модель в стиле 2000-х годов представил итальянский бренд Miu Miu на показе коллекции весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Милане.

Модные редакторы заверили, что еще одним трендом будут брюки на низкой посадке, которые они рекомендуют носить преимущественно с короткими топами.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля
Поколение М. Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Поколение М.Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
4 ноября

По мнению экспертов, в наступающем году также не потеряет своей актуальности одежда с разрезами: под грудью, по бокам, на рукавах, спине и в области бедер. То же самое касается вещей из полупрозрачных тканей. Стилисты посоветовали делать выбор в пользу платьев, рубашек и топов из просвечивающих материалов.

Наконец, эксперты предрекли возвращение в моду предметов одежды с тонкими лямками. «От потрясающих бюстгальтеров с бретелями до платьев с переплетенными завязками — в следующем году эта тенденция обретет новый смысл», — заключили они.

Ранее в декабре стилисты также назвали шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
В Турции заявили о верности обязательствам по НАТО в случае войны на Украине
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Xiaomi представила флагманский смартфон
Талибы попросили бизнесменов обращаться к ним за охранными услугами
Дуров раскритиковал WhatsApp за сотрудничество со спецслужбами
Россиянам приготовили ограничения по кредитам
Умер прославившийся благодаря пластическим операциям герой популярного мема
Вяльбе выступила против пиара лыжников
Организацию-иноагента решили выселить из помещения в Москве
Депутаты от партии Порошенко обратились с заявлением в СБУ
Названы самые модные откровенные тренды 2022 года
Бездомная женщина стала доктором наук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter