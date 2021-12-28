Названы самые модные откровенные тренды 2022 года

Редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько откровенных трендов, которые обретут популярность в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты перечислили пять предметов одежды, частично оголяющих тело, которые станут актуальными в будущем сезоне. Среди них, например, есть мини-юбка с низкой посадкой, длина которой едва прикрывает ягодицы. Подобную модель в стиле 2000-х годов представил итальянский бренд Miu Miu на показе коллекции весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Милане.

Модные редакторы заверили, что еще одним трендом будут брюки на низкой посадке, которые они рекомендуют носить преимущественно с короткими топами.

По мнению экспертов, в наступающем году также не потеряет своей актуальности одежда с разрезами: под грудью, по бокам, на рукавах, спине и в области бедер. То же самое касается вещей из полупрозрачных тканей. Стилисты посоветовали делать выбор в пользу платьев, рубашек и топов из просвечивающих материалов.

Наконец, эксперты предрекли возвращение в моду предметов одежды с тонкими лямками. «От потрясающих бюстгальтеров с бретелями до платьев с переплетенными завязками — в следующем году эта тенденция обретет новый смысл», — заключили они.

Ранее в декабре стилисты также назвали шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.