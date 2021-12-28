В новой стратегии информбезопасности Украины назвали угрозой политику России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом новую стратегию информационной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, информполитика России является угрозой не только для Киева, но и для других демократических стран. В нем отмечается, что специальные информационные операции РФ направлены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а специальные службы Москвы пытаются усилить внутренние противоречия в других государствах.

Принятая Зеленским стратегия определяет ограничительные меры в качестве эффективного механизма мониторинга и ответственности за дезинформацию. В документе угрозой также называется стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности населения.

Ранее Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

