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В новой стратегии информбезопасности Украины назвали угрозой политику России

Зеленский утвердил стратегию, в которой информполитика России называется угрозой для Киева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом новую стратегию информационной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, информполитика России является угрозой не только для Киева, но и для других демократических стран. В нем отмечается, что специальные информационные операции РФ направлены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а специальные службы Москвы пытаются усилить внутренние противоречия в других государствах.

Принятая Зеленским стратегия определяет ограничительные меры в качестве эффективного механизма мониторинга и ответственности за дезинформацию. В документе угрозой также называется стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности населения.

Ранее Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

Марина Совина
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