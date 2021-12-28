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Истребители НАТО в Европе за 2021 год 370 раз поднимались по тревоге

Истребители НАТО за 2021 год 290 раз сопровождали российские самолеты над Европой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

За 2021 год истребители НАТО в Европе 370 раз поднимались в воздух по боевой тревоге. Об этом говорится в сообщении альянса, передает «Интерфакс».

«Как правило, речь шла о том, чтобы проверить летательные аппараты, которые без уведомления приближались к воздушному пространству союзников. Около 80 процентов этих миссий, то есть, 290 вылетов, касались реагирования на полеты российской военной авиации», — говорится в заявлении Брюсселя.

В альянсе добавили, что большая часть сопровождений была проведена в балтийском регионе. «Миссии по сопровождению проходили без инцидентов: пилоты НАТО поднимали самолеты в воздух, чтобы определить тип приближавшихся к воздушному пространству летательных аппаратов и сопроводить их из того или иного района», — сообщили в Североатлантическом альянсе.

28 декабря стало известно, что российский самолет Ил-114ЛЛ (летающая лаборатория) поднялся для слежки за противолодочным самолетом Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США. Американское воздушное судно начало разведку над Черным морем близ побережья Крыма.

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Николай Чигасов
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