Оценена вероятность падения цен на недвижимость в России

Рост цен на квартиры, с большей долей вероятности, остановится в 2022 году, а если и случится, то незначительный, считает эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Но падение стоимости жилья — самый маловероятный вариант на рынке квартир. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, вероятность падения цен самая маленькая. Цены могут упасть только в ситуации, если в экономике страны будут большие проблемы. При этом не стоит исключать локального падения. Оно бывает, когда цены выросли, потом чуть-чуть упали, потом поднялись назад еще больше, чем упали», — уточнил Барсуков.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость. По мнению главы регулятора, цены не будут расти такими темпами, как раньше, но россиянам не стоит спешить с приобретением недвижимости.

Цены на квартиры в новостройках в старых границах Москвы увеличились на 26 процентов по сравнению с 2020 годом. Аналитики объяснили, что привело к такому подорожанию недвижимости в России.

