Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость. Она поделилась подробностями в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы регулятора, страна пережила серьезный рост цен. «Мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», — заявила Набиуллина.

Председатель посоветовала россиянам не спешить с приобретением недвижимости и подчеркнула необходимость проанализировать, в каких условиях оказались семьи. «Потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», — отметила Набиуллина.

Ранее аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) спрогнозировали, что в 2022 году квартиры в новостройках могут подорожать на 8-10 процентов. Возможную динамику эксперты связали с подорожанием стройматериалов.