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Россиянка засудила арендатора за курение в квартире

Суд в Новгороде обязал арендатора выплатить хозяйке 135 тысяч рублей за порчу имущества

Фото: Pixabay

В Новгороде суд обязал арендатора квартиры покрыть убытки, причиненные собственнице из-за курения и неправильной эксплуатации сантехники. В общей сложности хозяйке удалось добиться выплаты в размере более 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Новгородского районного суда.

Как было установлено в ходе судебного заседания, мужчина заселился в квартиру, где все сантехнические приборы и инженерные коммуникации, бытовая техника были в рабочем, исправном состоянии. Но затем в квартире произошла утечка воды: залитыми оказались жилые помещения снизу. При этом залив произошел из-за неправильной эксплуатации квартиросъемщиком сантехники.

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С владелицы арендной квартиры взыскали почти 125 тысяч рублей в пользу соседей. Впоследствии выяснилось, что съемщик не только устроил потоп, но и прожег сигаретами ковер и диван, сломал пластиковые подоконники в комнате и на балконе, ручку балконной двери, устроил беспорядок. Собственнице пришлось нанимать уборщиков.

Суд постановил, что арендатор причинил ущерб чужому имуществу и обязал его компенсировать убытки. С ответчика в пользу истца будет взыскано 134,5 тысячи рублей, также ему предстоит оплатить государственную пошлину (почти 4 тысячи рублей).

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.

Нина Ташевская
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