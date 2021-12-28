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Врач дала советы пожилым россиянам в новогоднюю ночь

Врач Шастина: россиянам старше 60 лет в новогоднюю ночь лучше отказаться от алкоголя

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В новогоднюю ночь россиянам старше 60 лет лучше отказаться от употребления алкоголя и не засиживаться до утра, поскольку резкая смена режима дня и рациона питания могут вызвать обострение хронических заболеваний. Такие советы пожилым людям дала главный врач госпиталя ветеранов войн №2 Вера Шастина. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит АГН «Москва».

Медик предложила заменить спиртное морсом или компотом, а если состояние здоровья позволяет, то встретить бой курантов с бокалом хорошего сухого вина.

По словам Шастиной, пожилым людям также важно в период подготовки новогоднего застолья постараться избежать переутомления и стресса.

«Ко многим приезжают в эти праздники дети и внуки, а пожилые люди из-за этого много времени проводят на кухне, готовят, убирают», — рассказала специалист и посоветовала распределить нагрузку среди членов семьи.

Шастина также рекомендовала в период праздничных дней не сидеть дома, а совершать прогулки на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский раскрыл способ избежать переедания за новогодним столом. По его словам, если правильно питаться весь год, за праздники сильно поправиться нельзя.

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Евгения Куликова
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