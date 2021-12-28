В мясных паштетах нашли кишечную палочку

Роскачество проверило готовые мясные и печеночные паштеты и нашло в некоторых образцах клостридий и кишечную палочку. Об этом сказано в сообщении организации.

В 8 из 16 торговых марок обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (содержание бактерий), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений.

Паштеты всех торговых марок были произведены в России. Антирейтинг возглавил паштет «СПК» (ООО «Сибирская продовольственная компания»), изготовленный в Новосибирске. В этом продукте обнаружили кишечную палочку, клостридии и превышения по количеству бактерий. В продукте подмосковной марки «Рузком» (ЗАО «Лыткаринский МПЗ») эксперты выявили два последних нарушения.

В паштете «АВ Уже готово» (торговая марка «Азбуки вкуса») обнаружена кишечная палочка и бактерии. В паштете «Торговая площадь» (ООО «Торговая площадь») в составе заявлена говяжья печень, но ДНК крупного рогатого скота не обнаружено в этом продукте.

Свиная шкурка выявлена в продукции «АВ Уже готово» и «Дмитрогорский продукт». В паштете «Атяшево» производитель использовал камедь, но не упомянул этот ингредиент в составе. В исследованных паштетах эксперты не нашли пестицидов, тяжелых металлов (в том числе ртути, свинца, кадмия, мышьяка) и радионуклидов (стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья.

Ранее Роскачество исследовало 53 процента рынка консервированной сайры. Оказалось, что производители вместо сайры используют другие, более дешевые, виды рыб.