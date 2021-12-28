Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В мясных паштетах нашли кишечную палочку

Антирейтинг Роскачества возглавил паштет торговой марки «СПК»

Фото: stu_spivack / Wikimedia

Роскачество проверило готовые мясные и печеночные паштеты и нашло в некоторых образцах клостридий и кишечную палочку. Об этом сказано в сообщении организации.

В 8 из 16 торговых марок обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (содержание бактерий), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений.

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Паштеты всех торговых марок были произведены в России. Антирейтинг возглавил паштет «СПК» (ООО «Сибирская продовольственная компания»), изготовленный в Новосибирске. В этом продукте обнаружили кишечную палочку, клостридии и превышения по количеству бактерий. В продукте подмосковной марки «Рузком» (ЗАО «Лыткаринский МПЗ») эксперты выявили два последних нарушения.

В паштете «АВ Уже готово» (торговая марка «Азбуки вкуса») обнаружена кишечная палочка и бактерии. В паштете «Торговая площадь» (ООО «Торговая площадь») в составе заявлена говяжья печень, но ДНК крупного рогатого скота не обнаружено в этом продукте.

Свиная шкурка выявлена в продукции «АВ Уже готово» и «Дмитрогорский продукт». В паштете «Атяшево» производитель использовал камедь, но не упомянул этот ингредиент в составе. В исследованных паштетах эксперты не нашли пестицидов, тяжелых металлов (в том числе ртути, свинца, кадмия, мышьяка) и радионуклидов (стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья.

Ранее Роскачество исследовало 53 процента рынка консервированной сайры. Оказалось, что производители вместо сайры используют другие, более дешевые, виды рыб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов
Россияне раскрыли траты на новогодний стол
Адвокаты ФБК подали кассацию на признание организации экстремистской
Адвокат оценил требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал»
Фармаколог оценил шансы на создание идеального лекарства от COVID-19
На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России
США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана
В мясных паштетах нашли кишечную палочку
Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях
Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки
Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео
Выбрана самая стильная звезда 2021 года
Ветеринарный врач дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter