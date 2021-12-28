Слова о защите россиян за границей при участии армии назвали угрозой в стиле США

Заявление о праве применить армию ради защиты сограждан за рубежом является угрозой в американском стиле, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, международные нормы защиты граждан не предполагают данный сценарий. Он также заметил, что именно военные США любят использовать такое оправдание для проведения спецопераций.

Россия не планирует первая нападать на Украину, но у нашей страны есть право использовать армию для защиты своих граждан за рубежом в том случае, если им угрожает нападение. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он напомнил о том, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году в федеральный закон «Об обороне» были внесены поправки, дающие возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Угроза по-американски

По словам Юлина, после подобных заявлений можно предположить, что Россия специально раздала жителям Донбасса российские паспорта. Он также заметил, что использовать армию даже для защиты собственных граждан не обязательно.

«Вообще-то, это любимая фишка американцев — проводить спецоперации для защиты граждан за границей. Ну вся суть правил защиты граждан прописана международными нормами, и армия к способам защиты не относится. Это очевидная угроза, причем в чисто американской манере», — считает военный историк.

Он заметил, что напряженность между Россией, Украиной и НАТО в последнее время немного снизилась. Но стабилизируется ситуация только тогда, когда будут проведены переговоры.

«Пока мы не можем угадать, чем они закончатся. Не одни переговоры уже велись и проваливались. Были и такие, где соглашения достигались, но так и не были реализованы. Переговоры могут провалиться из-за того, что требования одной стороны не будут удовлетворять другую. Например, один из спорных моментов, по которому нет и намека на договоренность — это расширение НАТО на Восток. А этот вопрос очень нас волнует», — заметил Юлин.

В воскресенье,26 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет никаких планов по вторжению на территорию Украины. Он подчеркнул, что наша страна не начинает вооруженных конфликтов сама.