Бастрыкин исполнил новогоднее желание раненного в казанской школе мальчика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он исполнил новогоднее желание Арслана Шагапова, получившего ранения при нападении на казанскую школу и перенесшего множество операций. Ему вручили конструктор Lego, о котором мальчик мечтал, чтобы было чем отвлечься от медицинских процедур.

16 декабря суд продлил арест казанскому стрелку Ильназу Галявиеву до 11 апреля 2022 года. Следствием установлено, что юноша взял изготовленное им самим взрывное устройство, вооружился многозарядным охотничьим ружьем и 11 мая 2021 года совершил нападение на гимназию №175 в Казани. Галявиев подорвал СВУ и стрелял по учителям и ученикам. Погибли девять человек, из них семеро детей. Потерпевшими по делу признано более 600 человек.