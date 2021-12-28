Бабушка отдала мошенницам все деньги за «снятие порчи» с внука

В Белоруссии пенсионерка отдала все свои деньги мошенницам, которые пообещали «снять порчу» с ее внука. Об этом сообщает БЕЛТА.

Инцидент случился в городе Барановичи. Две женщины якобы случайно завязали приятельские отношения с 73-летней пенсионеркой и стали заходить к ней в гости под любым предлогом. Войдя в доверие, они заявили, что на ее внука наложена порча, и предложили помочь.

Мошенницы сказали бабушке достать все деньги в доме. Она взяла свои сбережения в восемь тысяч белорусских рублей (232 тысячи российских) и разложила на столе. Проведя «ритуал», гостьи забрали почти половину суммы и сказали, что отвезут в монастырь.

Спустя три дня одна из женщин забрала у пенсионерки оставшуюся сумму, прочитала молитву и оставила пол-литровую бутылку воды, из которой мальчик должен был пить каждый день. На следующий день потерпевшая позвонила в монастырь, где ей посоветовали обратиться в милицию.

В начале декабря в Севастополе две гадалки обокрали 83-летнюю пенсионерку на 480 тысяч рублей во время ритуала по снятию порчи.

