На россиянина завели дело после комментариев под постом в соцсети

На 41-летнего жителя Кургана завели дело из-за комментариев под постом в интернете с призывами к насилию над представителями правоохранительных органов. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

По данным следствия, в сентябре 2021 года курганец опубликовал в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» сообщения, которые содержали публичные призывы к убийству сотрудников силовых ведомств. На него завели дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

27 декабря сообщалось, что суд в Сургуте оштрафовал местную жительницу за призывы расстреливать чиновников по примеру советского лидера Иосифа Сталина, которые она распространяла в соцсетях. В комментариях в соцсети «ВКонтакте» она неоднократно призывала к насилию в отношении госслужащих и негативно оценивала их работу. В частности, женщина, пользуясь ником Анна Романовна, писала о том, что именно чиновники виновны в обнищании народа и потому заслуживают сурового наказания.