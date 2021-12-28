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На россиянина завели дело после комментариев под постом в соцсети

ФСБ: на жителя Кургана завели дело после комментариев с призывом к насилию над силовиками

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На 41-летнего жителя Кургана завели дело из-за комментариев под постом в интернете с призывами к насилию над представителями правоохранительных органов. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

По данным следствия, в сентябре 2021 года курганец опубликовал в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» сообщения, которые содержали публичные призывы к убийству сотрудников силовых ведомств. На него завели дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

27 декабря сообщалось, что суд в Сургуте оштрафовал местную жительницу за призывы расстреливать чиновников по примеру советского лидера Иосифа Сталина, которые она распространяла в соцсетях. В комментариях в соцсети «ВКонтакте» она неоднократно призывала к насилию в отношении госслужащих и негативно оценивала их работу. В частности, женщина, пользуясь ником Анна Романовна, писала о том, что именно чиновники виновны в обнищании народа и потому заслуживают сурового наказания.

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Елизавета Новикова
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