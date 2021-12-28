Постояльцы хостела устроили рейв-вечеринку и были отправлены на карантин

Постояльцы хостела устроили прощальную рейв-вечеринку перед отправлением на карантин, так как один из гостей оказался зараженным коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

Так, 19 декабря в Перте (Австралия) на одной из танцевальных площадок города прошла вечеринка, после которой выяснилось, что один из присутствующих в клубе был заражен коронавирусом. В связи с этим правительство обязало всех гостей, посетивших мероприятие, отправиться на 14-дневный карантин в специальный отель.

Оказалось, что один из постояльцев хостела The Old Fire Station, путешественник из Франции, также был в тот день на вечеринке. Владельцы объекта размещения хотели оставить своих гостей на карантин в своих номерах, однако власти Австралии приняли решение об эвакуации всех туристов в специальное для изоляции место.

По этой причине постояльцы хостела решили организовать масштабную прощальную рейв-вечеринку. Около 100 человек танцевали под громкую музыку и веселились, в то время как полиция и сотрудники департамента здравоохранения Австралии готовились к транспортировке гостей.

Тем не менее, гости хостела были в приподнятом настроении и продолжали веселиться даже в автобусах, которые перевозили их в карантинный отель — это видно на многих кадрах, которыми делились в социальных сетях участники вечеринки.

Ранее в декабре в Таиланде турист из Израиля сбежал из карантинного отеля и тайно поехал на остров Самуи, не дождавшись результатов ПЦР-теста. Тем не менее впоследствии мужчина связался с посольством своей страны и заявил, что готов признаться в побеге и понести наказание.