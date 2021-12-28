Появились новые данные о состоянии брошенной матерью на морозе россиянки

Тактики дальнейшего лечения брошенной на морозе матерью девочки в Саратовской области обсуждаются с врачами из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие новые данные привела в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова.

Она пояснила, что пока состояние россиянки остается стабильно тяжелым. В свою очередь главный врач областной детской больницы Михаил Свинарев отметил, что девочка находится в медикаментозной коме.

Ее начали кормить через зонд. Почки и желудочно-кишечный тракт у россиянки работают хорошо, заметил медик.

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.