Российские полицейские задержали напавшего на росгвардейца иностранца

В Санкт-Петербурге полицейские задержали гражданина иностранного государства, подозреваемого в нападении на росгвардейца во время дорожного конфликта. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел 26 декабря на пересечении 7-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта. Военнослужащий воинской части Росгвардии, который был за рулем автомобиля Toyota, сделал замечание водителю Hyundai, нарушавшему правила дорожного движения. В ответ иностранец ударил росгвардейца по лицу и уехал.

Подозреваемый был задержан спустя два дня на Садовой улице в Адмиралтейском районе города. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, подпадающем под статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

28 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста, сломавшего нос главе муниципалитета № 72 Павлу Швецу. По словам потерпевшего, он сделал таксисту замечание за неправильную парковку, и тот его ударил в лицо. Врачи диагностировали перелом носа.