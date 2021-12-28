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Российскому чиновнику дали условный срок за взятку в 1,6 миллиона рублей

В Сахалинской области экс-главе городского округа дали шесть лет условно за взятку

Фото: Sakhalin.info

В Сахалинской области суд приговорил бывшего главу Макаровского городского округа Андрея Красковского, обвиняемого в коррупции, к шести годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в 1,6 миллиона рублей за покровительство при совершении незаконных сделок, которые привели к хищению из бюджета. Его признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенной в особо крупном размере»).

Экс-глава муниципалитета вину полностью признал.

Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта дела и дал ему условный срок. Кроме того, экс-чиновник лишен права занимать руководящие должности в органах власти на восемь лет и обязан выплатить штраф в размере 12,8 миллиона рублей.

Ранее в Чебоксарах экс-депутата горсобрания осудили на девять лет за взятки и отмывание денег. Его признали виновным в пяти эпизодах служебных подлогов, в трех эпизодах присвоения и растраты денег, в пяти эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в отмывании денег, полученных преступных путем. Помимо реального срока его лишили права в течение трех лет занимать государственные должности. На него наложили штраф в размере 10 миллионов рублей.

Мария Рубникович
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