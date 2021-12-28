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Пассажиры провели Рождество в аэропорту из-за упавшей на самолет глыбы льда

Из-за затянувшегося ремонта лобового стекла самолета пассажиры невовремя улетели домой

Кадр: The Independent / YouTube

200 пассажиров авиакомпании British Airways не смогли вовремя улететь домой и были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики из-за ремонта лобового стекла их самолета. Об этом пишет Daily News.

Во время полета рейса Лондон — Коста-Рика на воздушное судно упала глыба льда с другого самолета, который находился выше. В результате инцидента у лайнера треснуло лобовое стекло, однако, несмотря на это, пилоты сумели посадить борт в аэропорту назначения.

Инцидент вызвал изменения в расписании вылета следующего самолета по маршруту в обратном направлении 23 декабря. Пассажирам сообщили о 90 минутной задержке, однако ремонт воздушного судна затянулся на 50 часов. Туристам пришлось встречать Рождество в аэропорту — улететь обратно домой они смогли 25 декабря в 8:35 утра.

Отмечается, что вероятность поломки лобового стекла от удара льда или столкновения с птицей составляет один к миллиону, так как толщина покрытия достигает пяти сантиметров, а его прочность сравнима с пуленепробиваемым стеклом.

Ранее в декабре пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео загоревшийся при взлете двигатель. По предварительным данным, причиной инцидента стал помпаж двигателя.

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Дарья Рыбак
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