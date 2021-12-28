Блогерша раскрыла способ устранить неприятный запах в обуви

Жительница Австралии раскрыла простой способ нейтрализовать неприятный запах, исходящий из обуви после носки. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

В своих постах блогерша Каролина Макколи регулярно делится советами по уборке дома. В одном из последних видео она рассказала, что обувь можно дезодорировать с помощью пищевой соды.

Для этого девушка посоветовала взять старые капроновые носки, наполнить каждый несколькими ложками рассыпчатого вещества, а затем завязать их в узелок. Далее необходимо разместить получившиеся мешочки в кроссовки или ботинки. По словам Макколи, за несколько часов сода устранит неприятный запах.

Публикация стала вирусной и набрала больше 103 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили блогершу за действенный лайфхак в комментариях. «Замечательная рекомендация», «Боже, каждый твой ролик невероятно полезен!», «О, отличный совет!», «Спасибо!» — писали они.

Ранее в декабре Каролина Макколи раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Так, в первую очередь женщина порекомендовала выворачивать их наизнанку перед тем, как отправить в стиральную машину.