Названы самые популярные смартфоны в России

В 2021 году лидером по объемам штучных продаж смартфонов в России осталась Samsung. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Корейская корпорация удерживает первую позицию десятый год. Второе место по продажам в штуках занял бренд Xiaomi, третье — Apple. В пятерку также попали Realme и Honor.

Самым продаваемым смартфоном года оказалася Xiaomi Redmi 9A с накопителем 32 гигабайта. В топе также назвали iPhone 11 с накопителем 128 гигабайт, Samsung Galaxy A12 в версиях с 32 и 64 гигабайтами памяти и Xiaomi Redmi 9, который поставляется с 64 гигабайтами встроенной памяти. По совокупному объему продаж самой популярной является линейка Samsung Galaxy A12.

В денежном выражении лидируют устройства Apple. В топ попали iPhone 11 в версиях с 128 и 64 гигабайтами памяти, iPhone 12 с накопителем на 128 гигабайт, iPhone 12 Pro Max с 256 гигайбайтами и iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти.

За 11 месяцев рынок смартфонов показал рост 27 процентов, объем составил 570 миллиардов рублей. Наиболее высокую динамику показали устройства дороже 50 тысяч рублей — их продажи до конца года могут вырасти на 70 процентов в штуках и на 75 процентов в деньгах. «Таким образом, в 2021 году, при сохранении этой динамики, спрос может достичь порядка 720-730 миллиардов рублей», — сообщили представители компании.

В конце ноября ретейлеры рассказали о дефиците ряда популярных моделей телефонов Apple в России. Представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили повышенный спрос не только на новые флагманы, но и на устройства прошлых поколений — например, iPhone 11.