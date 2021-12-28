Россиян призвали не рассчитывать на выгоду при покупке недвижимости

Если человек не является профессиональным инвестором и не расценивает покупку недвижимости, как инвестицию, то не стоит рассчитывать на выгоду, считает эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для обычного человека пытаться на рынке недвижимости выгадать — плохо. Когда вы размышляете категориями выгоды, вы должны понимать, что может быть и невыгода. То есть если вы пытаетесь выгадать, вы можете проиграть и потерять деньги», — отметил Барсуков.

Риелтор посоветовал приобретать жилье по существующим ценам и ставкам тогда, когда действительно необходимо решить жилищную задачу. «Ставки по ипотеке сейчас высокие, но если вы можете в ближайшие годы по этим ставкам выплачивать кредит, покупайте, потому что если ставки вырастут, то вы зафиксируете ее, а если они упадут, то вы всегда можете рефинансироваться, и ставка ваша будет меньше», — уточнил он.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость. По мнению главы регулятора, цены не будут расти такими темпами, как раньше, но россиянам не стоит спешить с приобретением недвижимости.

