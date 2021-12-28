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В Свияжске запустили интерактивную карту для туристов

На острове-граде Свияжске появились новые интерактивные экскурсии для туристов

Фото: Евгений Катышев / Wikimedia

На острове-граде Свияжске в Татарстане запустили новую интерактивную карту для туристов под названием «Революционер». Об этом «Российской газете» рассказал глава острова-града Артем Силкин.

Чтобы получить доступ к интерактивным экскурсиям, посетителям необходимо установить специальное мобильное приложение. «Человек, скачав приложение, гуляет в свое удовольствие, наслаждаясь различными историями и историческими справками о памятниках. Это будет и обзорная экскурсия, и две по экспозициям», — пояснил Силкин.

По его словам, одна из экскурсий будет абсолютно бесплатной, две других, скорее всего, будут доступны за небольшую плату — это необходимо, чтобы содержать проект. Главной целевой аудиторией станут подростки, которые за время прогулки по Свияжску смогут познакомиться с историей Гражданской войны в Поволжье.

Предполагается, что за счет внедрения подобных интерактивных гидов удастся снизить нагрузку на экскурсоводов. Кроме того, отметил Силкин, благодаря использованию современных технологий и разведению туристических потоков Свияжск сможет принимать гораздо больше посетителей — до полутора миллиона человек в год вместо нынешних 894 тысяч.

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Варвара Кошечкина
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