В США призвали казнить в прямом эфире главного генерала США за звонок в Китай

В США кандидат в палату представителей от Республиканской партии Ной Малджери призвал казнить в прямом эфире председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, позвонившего в Китай ради предотвращения войны. Об этом политик заявил в интервью Veterans in Politics.

По словам кандидата из Невады, окончившего юридический факультет в университете Джорджа Вашингтона, нет необходимости созывать комиссию Конгресса для расследования преступлений главного американского генерала. «Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — подчеркнул Малджери и призвал граждан США вернуться к «патриотическим, свободолюбивым корням».

«Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это все еще закон Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить», — заключил политик.

О том, что Марк Милли звонил китайским военным стало известно из опубликованных в Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста. По словам авторов, Милли обратился к генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он заверил своего китайского коллегу, что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, Милли обязательно предупредит Пекин.