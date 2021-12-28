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В США призвали казнить в прямом эфире главного генерала США за звонок в Китай

В США кандидат от республиканцев призвал казнить главного генерала США Марка Милли

Фото: Olivier Douliery / Reuters

В США кандидат в палату представителей от Республиканской партии Ной Малджери призвал казнить в прямом эфире председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, позвонившего в Китай ради предотвращения войны. Об этом политик заявил в интервью Veterans in Politics.

По словам кандидата из Невады, окончившего юридический факультет в университете Джорджа Вашингтона, нет необходимости созывать комиссию Конгресса для расследования преступлений главного американского генерала. «Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — подчеркнул Малджери и призвал граждан США вернуться к «патриотическим, свободолюбивым корням».

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«Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это все еще закон Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить», — заключил политик.

О том, что Марк Милли звонил китайским военным стало известно из опубликованных в Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста. По словам авторов, Милли обратился к генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он заверил своего китайского коллегу, что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, Милли обязательно предупредит Пекин.

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Анжелика Бережная
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