В Нью-Йорке число госпитализаций детей с COVID-19 выросло в пять раз

В США, в штате Нью-Йорк, число госпитализаций детей с COVID-19 выросло в пять раз. Об этом сообщает The Washington Post.

По всей стране госпитализировали две тысячи детей — речь идет о росте почти на 31 процент за десять дней. Всего за прошедшую неделю в США число инфицированных коронавирусом детей и подростков выросло до 170 тысяч. По данным газеты, всплеск связан с появлением нового омикрон-штамма заболевания.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что несмотря на менее тяжелое течение болезни при омикроне его трансмиссивность угрожает американской системе здравоохранения. По его словам, большое число случаев заражение новым штаммом может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания.