В России впервые число вылечившихся от COVID-19 вдвое превысило число заболевших

В России впервые за пандемию число выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки вдвое превысило количество заразившихся за тот же временной отрезок. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в России было выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом, полностью выздоровел 43 961 человек.