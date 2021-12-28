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В России впервые число вылечившихся от COVID-19 вдвое превысило число заболевших

В России впервые за пандемию выздоровело от COVID-19 за сутки вдвое больше, чем заразилось

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России впервые за пандемию число выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки вдвое превысило количество заразившихся за тот же временной отрезок. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в России было выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом, полностью выздоровел 43 961 человек.

Игорь Дмитров
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