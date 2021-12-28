Фармаколог оценил шансы на создание идеального лекарства от COVID-19

Могут пройти десятилетия, прежде чем удастся создать работающее лекарство от COVID-19, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что человечеству удалось создать препараты только от нескольких вирусов. Победить остальные не удается из-за постоянных мутаций и высокой токсичности препаратов.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока не существует идеального препарата для лечения коронавируса. Кондрахин заметил, что с большой вероятностью такое средство так и не появится, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Почему вирусы не победить

«Если посмотреть на историю всех вирусов, которые мы знаем, в частности на самый нашумевший вирус СПИДа, то заметим, что излечить их так и не удалось. Есть небольшой спектр препаратов, которые все-таки показали эффективность — ацикловир от герпеса, группа интерферонов в комплексном лечении гепатита С», — сказал медик.

Даже от таких давно известных нам болезней, как ветряная оспа, корь, краснуха нет средств, которые снизили бы клиническую картину или вылечили пациента. Андрей Кондрахин врач-терапевт, клинический фармаколог

Два года, в течение которых человечество живет с коронавирусом, по его словам, не является значимым сроком для создания лекарства. Грипп, к примеру, по словам Кондрахина, известен с появления человечества, но вылечить его так и не удается. Единственная доступная терапия на сегодняшний день — подъем собственного иммунитета и иммунизация.

«В ближайшее время ничего такого, чтоб вылечить коронавирус, создано не будет. Пройдут десятилетия, прежде чем мы победим этот вирус. Правда, за этот срок он, скорее всего, уже потеряет все свои опасные свойства и станет обычным сезонным заболеванием», — считает клинический фармаколог.

Проблема, как объяснил Кондрахин, в том, что особенность вирусных инфекций состоит в очень быстрых мутациях — каждый раз, попадая в организм человека, вирус приобретает новые свойства, позволяющие ему и дальше существовать в природе. Кроме того, даже если найти способ уничтожить болезнь, существует большая вероятность и нанесения урона организму пациента.

«Вирус ведь неживой, а на неживое невозможно действовать. Он начинает размножаться, как только попадает в клетку. Самое сложное здесь — убить вирус, не убив при этом клетку, ведь кроме РНК вируса есть еще и РНК человека, которую надо сохранить. Специфических маркеров, которые позволят сохранить клетку хозяина, не вызвать токсического эффекта, пока найти не удается. Именно с этим, кстати, связано высокое токсическое действие многих компонентов лечения вирусов», — заключил медик.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом. По его словам, часть рекомендаций уже согласована. Предстоит изменить некоторые подходы в лечении таких пациентов, считает министр.