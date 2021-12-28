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Россиянам приготовили ограничения по кредитам

В ГД внесли законопроект о 5-летнем лимите по срокам необеспеченного кредитования

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается установить лимиты по срокам необеспеченного кредитования. Документ опубликован на портале нижней палаты парламента. Проект федерального закона внесли сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков, возглавляющие профильные комитеты.

Срок планируют ограничить пятилетним периодом. Исключение предполагается сделать для кредитов и займов, которые выдаются в рамках госпрограмм с предоставлением субсидий кредиторам «на возмещение недополученных доходов».

Из пояснительной записки следует, что законопроект направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг. Лимиты по срокам готовятся ввести в целях «ограничения рисков чрезмерной закредитованности» россиян и снижения долговой нагрузки.

На проблему закредитованности населения неоднократно указывал российский Центробанк. В конце ноября Госдума приняла закон, который с 2022 года позволит регулятору вводить прямые количественные ограничения по определенным типам необеспеченных кредитов. В ЦБ сообщали, что инструмент прямых количественных ограничений могут задействовать во второй половине 2022 года, если зафиксируют усиление рисков.

Платон Щукин
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