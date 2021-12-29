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Старинные здания Балаклавы впишут в проект яхтенной марины

Исторические здания в Балаклавской бухте Севастополя впишут в проект яхтенной марины

Фото: VascoPlanet / Wikimedia

Исторические здания в Балаклавской бухте Севастополя впишут в проект создаваемой там яхтенной марины. Об этом сообщает ТАСС.

«Все исторические здания, которые там есть, должны быть сохранены, и по возможности очищены, если это есть, от новоделов, переустройств. Иначе этот исторический колорит, который в первую очередь дает очень много атмосферы, мы потеряем», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, реставрация объектов возможна за счет инвесторов. Если они сохранят исторический облик зданий, то смогут использовать их для своих целей.

Уточняется, что около бухты сохранены постройки XIX - начала ХХ веков. Среди них есть и Водолечебница имени Гинали, в которой после реставрации планируют организовать пункт таможенного пропуска для прибывающих морем.

До 2023 года в Балаклаве собираются реализовать проект создания мирового центра яхтенного туризма. Там возведут марину, рассчитанную на 600 судов. Для этого планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории.

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Евгений Шульгин
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