Женщина неожиданно объявила о беременности и испортила праздник

Пользователь Reddit под ником ValuableDifficult731 поделился историей о том, как его сестра неожиданно объявила о беременности и испортила праздник всей семье. Он рассказал, что ранее женщина оставила своих детей от предыдущего брака на воспитание бывшему мужу. Когда она сообщила о беременности при детях, экс-супруг выразил крайнее недовольство.

Автор поста рассказал, что много лет дружит с бывшим мужем сестры, с которым его родственница начала встречаться еще в школе. «Он действительно отличный парень — он был старшим братом для меня в детстве, и у всех наших других сестер с ним отличные отношения», — поделился он.

«У моей сестры и ее бывшего мужа есть двое детей, которым восемь и пять лет. Около трех лет назад их брак полностью распался. Она бросила его с детьми и переехала в другой город», — рассказал герой истории. Мужчина добавил, что осуждает сестру за то, что она оставила детей, отказалась от опеки и перестала поддерживать с ними связь.

По словам автора истории, два месяца назад его сестра вернулась в родной город с новым парнем. «Мои родители хотели, чтобы мы наконец-то встретили Рождество в кругу семьи. Я понял, что все это будет катастрофой еще до того, как это началось», — поделился автор истории. Он рассказал, что на праздник также приехал бывший муж его сестры, чтобы оставить детей. Он остался ненадолго, чтобы поздороваться со всеми членами семьи.

«В эти 15 минут, что бывший супруг сестры был у наших родителей, она решила объявить о беременности», — поделился рассказчик. По его словам, ее дети были так растеряны, что спросили, будет ли новый ребенок жить с ними. «Моя сестра рассмеялась и сказала, что ребенок будет жить с ней и ее парнем», — передал он реакцию сестры.

Тогда мужчина забрал детей и ушел, а герой истории стал ругаться с сестрой. «Я накричал на нее и назвал ее эгоистичной и жестокой женщиной», — вспомнил он и добавил, что другие родственники поддержали его и посчитали, что их сестра не должна была портить праздник своей новостью.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение женщины. «Каким ужасным человеком нужно быть, чтобы говорить своим маленьким детям, что этот новорожденный ребенок нужен ей, а они нет? Мое сердце разбивается из-за этих бедных детей», — прокомментировал пост один из пользователей. Многие добавили, что считают женщину эгоистичной и бессердечной.