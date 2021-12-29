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Бузова раскрыла детали конфликта с популярным телеведущим

Певица Бузова о конфликте с ведущим Соседовым: я пожелала ему счастья и здоровья

Фото: Телеканал Беларусь 1 / Youtube

Певица Ольга Бузова раскрыла детали разногласий с популярным телеведущим и музыкальном критиком Сергеем Соседовым, который конфликтовал с ней в программе «Х-Factor Беларусь». Бузова назвала отношение к ней Соседова открытым хамством. Об этом наставница проекта рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», интервью вышло на YouTube.

По словам знаменитости, изначально она считала негативное отношение Соседова наигранным. «[Потом] я поняла, что его ненависть ко мне, злость, агрессия, она в реале. Она была в реальной жизни», — заверила Бузова.

Певица отметила, что однажды музыкальный критик оскорбил ее на закрытой вечеринке. Как заявила звезда, Соседов называл ее глупой и утверждал, что ее комментарии никому не интересны. Однако Бузова, по ее словам, не стала конфликтовать с оппонентом. «Я пожелала ему просто счастья и здоровья. И в ответ на его негатив я ему сказала: “Спасибо вам, Сергей Васильевич, за вашу критику, вас интересно слушать, и мне вас очень жаль”», — сказала наставница «Х-Factor Беларусь».

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Бузова также опровергла предположение, что их ссора с Соседовым была искусственно создана ради интереса аудитории к шоу. «Я в очередной раз столкнулась с открытым хамством и ненавистью. (...) Объяснить я это не могу», — пожаловалась она. При этом певица дала понять, что не держит зла на оппонента. «Я правда считаю Сергея Васильевича очень умным, интересным мужчиной», — сказала Бузова.

В декабрьском выпуске шоу «Х-Factor Беларусь» между Соседовым и Бузовой возникла перепалка. Телеведущий раскритиковал поведение участника шоу Никиты Белько из команды певицы. Бузова в ответ заявила о сговоре против нее и подопечного. Соседов резко ответил ей, его слова довели Бузову до слез.

Соседов также негативно высказывался о певице в интервью и комментариях для СМИ. Он подвергал сомнению вокальный и артистический талант знаменитости. Бузова, отвечая на критику Соседова, назвала его «знатным ловителем хайпа». Звезда заявила, что телеведущий порицает ее ради внимания прессы.

Маргарита Щигарева
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