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Спорт

Назван потративший больше всех денег на трансферы в XXI веке футбольный клуб

«Челси» потратил 2,4 миллиарда евро на трансферы футболистов в XXI веке, это больше всех

Фото: David Klein / Reuters

Лондонский «Челси» потратил больше всех денег на трансферы футболистов в XXI веке. Такой команду синих назвал портал Transfermarkt.de в своем Instagram.

По данным источника, столичный клуб с 2000 года потратил на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который израсходовал на футболистов на 100 миллионов евро меньше.

Третье-четвертое места поделили испанские «Реал» и «Барселона». Их расходы на игроков оцениваются в 2,2 миллиарда.

С лета 2003 года владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович. С того момента клуб пять раз выиграл чемпионат Англии. В минувшем сезоне лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, они также брали титул в 2012-м.

Алексей Гусев
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