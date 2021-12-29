Назван потративший больше всех денег на трансферы в XXI веке футбольный клуб

Лондонский «Челси» потратил больше всех денег на трансферы футболистов в XXI веке. Такой команду синих назвал портал Transfermarkt.de в своем Instagram.

По данным источника, столичный клуб с 2000 года потратил на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который израсходовал на футболистов на 100 миллионов евро меньше.

Третье-четвертое места поделили испанские «Реал» и «Барселона». Их расходы на игроков оцениваются в 2,2 миллиарда.

С лета 2003 года владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович. С того момента клуб пять раз выиграл чемпионат Англии. В минувшем сезоне лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, они также брали титул в 2012-м.