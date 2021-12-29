В Китае арестовали шесть гонконгских независимых журналистов

В Гонконге в ходе рейда полиции были арестованы шесть журналистов из оппозиционного независимого новостного агентства Stand News. Об этом сообщает BBC.

Китайская полиция арестовала шестерых сотрудников продемократического новостного агентства Гонконга Stand News за «организацию заговора с целью публикации запрещенных властями материалов». Среди арестованных есть как действующие, так и бывшие сотрудники СМИ.

Полиция также арестовала бывшего директора Stand News и всемирно известную гонконгскую поп-звезду Денис Хо. Она выступала за независимость города от властей материкового Китая и права ЛГБТ.

В заявлении полиции сообщается, что в рейде были задействованы 200 человек, сотрудникам правопорядка разрешили «обыскивать и изымать соответствующие журналистские материалы». Операция продолжается до сих пор.

25 июня стало известно, что газета Apple Daily объявила о закрытии. Бюро безопасности Гонконга обвинило руководителей издания в нарушении закона «О национальной безопасности», в частности, по статье о связи с иностранными государствами. Оно было известно за открытую критику руководства Гонконга и Китая. Активы СМИ были заморожены, руководители задержаны.

В апреле сообщалось, что основателя газеты Apple Daily Джимми Лая признали виновным в организации несанкционированных митингов против Пекина в Гонконге в 2019 году и приговорили к году лишения свободы.

