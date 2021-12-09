Оппозиционного медиа-магната осудили за мемориальный пикет в Гонконге

Медиа-магната и основателя крупнейшей оппозиционной газеты Гонконга Apple Daily Джимми Лая осудили за пикет в память об убийствах на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, вместе с предпринимателем суд признал виновными в незаконном собрании 31-летнюю журналистку Гвинет Хо и юриста Чоу Ханг Тунга. Им грозит до пяти лет лишения свободы, окончательный приговор огласят 13 декабря.

Отмечается, что в июне 2020-го Лай вместе с тысячами граждан вышел на мемориальный митинг, посвященный памяти жертв кровопролитных событий на площади Тяньаньмэнь в 1989-м. Впоследствии десяткам демонстрантов предъявили обвинения в незаконных действиях.

25 июня стало известно, что газета Apple Daily объявила о закрытии. Бюро безопасности Гонконга обвинило руководителей издания в нарушении закона «О национальной безопасности» в Гонконге, в частности, по статье о связи с иностранными государствами. В апреле стало известно, что Лая признали виновным в организации несанкционированных митингов против Пекина в Гонконге в 2019 году и приговорили к году лишения свободы.

4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли демонстрантов, выступавших за предоставление демократических свобод и борьбу с коррупцией. В Китае информация о событиях тех дней до сих пор подвергается жесткой цензуре, о них не пишут в учебниках истории, а данные практически невозможно найти в интернете.