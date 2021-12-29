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В Китае пригрозили решительными мерами в случае шагов Тайваня к независимости

Представитель КНР по делам Тайваня: ситуация в Тайваньском проливе станет более сложной

Фото: Reuters

Ситуация в Тайваньском проливе в следующем году станет более сложной и тяжелой. Об этом заявил представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, передает Reuters.

По словам китайского чиновника, провокации со стороны Тайваня и внешнее вмешательство могут стать «более резкими и интенсивными» в ближайшие месяцы. Он пригрозил Тайбею решительными мерами в случае шагов Тайваня к независимости.

«Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже перейдут красную черту, нам придется принять решительные меры», — отметил Ма Сяогуан.

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Ранее стало известно, что США пригласит Тайвань к крупнейшим совместным учениям стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) RIMPAC в 2022 году. Бывший начальник отдела операций Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер считает, что этот шаг является политическим сигналом Китаю.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

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Анжелика Бережная
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