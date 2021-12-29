Названо число не имеющих права выезда из России должников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России назвала число должников, не имеющих права выезда из России по состоянию на декабрь этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным службы, ограничения на выезд из страны действуют в отношении 4,6 миллиона человек. Приставы напомнили россиянам о необходимости проверить долги и погасить их для того, чтобы без затруднений выехать за границу. Узнать о задолженностях можно на сайте ведомства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и в мобильном приложении «ФССП России», добавили они. Наличие ограничения можно проверить с помощью сервиса ФССП России «Ход исполнительного производства» на портале госуслуг.

16 декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому невыездные из-за задолженности россияне смогут погасить ее прямо в аэропорту перед вылетом. Процесс погашения долга будет происходить в автоматическом режиме с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство». Данные о пассажире будут обновляться в базах различных ведомств в течение нескольких минут.