В Екатеринбурге стартовал рождественский фестиваль ледовой скульптуры

В Екатеринбурге стартовал ежегодный рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в этом году в нем примут участие 23 команды из разных уголков России — Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Москвы, Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Перми, Салды, Санкт-Петербурга, Сочи, Удмуртской Республики, а также из областных городов.

Командам предстоит создать ледовые скульптуры с сюжетами о Рождестве, подвиге новомучеников и исповедников Церкви, императрице Александре Федоровне, культуре в эпоху Николая II, 65-летии со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и другими. Лучшие работы мастеров будут отмечены в Рождество, 7 января.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2022 году в Екатеринбурге начнется реконструкция цирка — после капитального ремонта на его крыше откроется смотровая площадка. Так, на проект выделят 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.