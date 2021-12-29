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В Екатеринбурге стартовал рождественский фестиваль ледовой скульптуры

В фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге примут участие 23 команды мастеров

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге стартовал ежегодный рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в этом году в нем примут участие 23 команды из разных уголков России — Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Москвы, Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Перми, Салды, Санкт-Петербурга, Сочи, Удмуртской Республики, а также из областных городов.

Командам предстоит создать ледовые скульптуры с сюжетами о Рождестве, подвиге новомучеников и исповедников Церкви, императрице Александре Федоровне, культуре в эпоху Николая II, 65-летии со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и другими. Лучшие работы мастеров будут отмечены в Рождество, 7 января.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2022 году в Екатеринбурге начнется реконструкция цирка — после капитального ремонта на его крыше откроется смотровая площадка. Так, на проект выделят 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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Дарья Рыбак
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