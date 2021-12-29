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Президент Эстонии допустил существование русскоязычных школ в стране

Президент Эстонии Алар Карис: в стране могли бы остаться русскоязычные школы

Президент Эстонии Алар Карис допустил существование русскоязычных школ в стране в ходе интервью телеканалу ETV+.

По словам Кариса, то, сколько русскоязычных школ в итоге останется в Эстонии — вопрос гипотетический, и ответить на него сложно. «Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение», — отметил он. При этом президент заявил, что необходимо постепенно переходить на образование на эстонском языке.

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7 декабря Министерство образования Эстонии представило план полной дерусификации школ в стране. Согласно ему, в стране не останется русскоязычных школ к 2035 году.

До этого Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Глава государства также раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». При этом Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе.

Марина Совина
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