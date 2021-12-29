Женщина сделала копию одежды Nike в подарок дочери и нарвалась на гнев в сети

Жительница США сделала копию одежды спортивной бренда Nike в подарок для 10-летней дочери и нарвалась на гнев в соцсетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом swhair_xo рассказала, что дочь попросила в качестве презента на Рождество худи упомянутой марки. Однако мать посчитала желание девочки нерациональным, так как она быстро вырастает из своих вещей. По этой причине женщина решила изготовить более дешевую версию подарка, а не покупать оригинальную продукцию Nike.

Тогда героиня материала купила в универмаге Walmart лонгслив за 10 долларов (736 рублей) и нанесла на него логотип Nike белого цвета с помощью трафарета. По словам американки, таким образом ей удалось сэкономить сотни долларов. Известно, что стоимость аналогичного пуловера на сайте компании составляет 3790 рублей.

Зрители подвергли поступок автора видео критике в комментариях под публикацией, которая набрала больше пяти миллионов просмотров. «Разве это законно?», «Представьте, как девочке будет плохо, когда злые дети начнут высмеивать ее за реплику Nike в школе», «Бедный ребенок», «Обман с самого детства!», «Вы думаете, что она не заметит надпись на бирке?» — возмущались юзеры.

В апреле женщина сделала копию обуви Chanel в подарок подруге и засняла ее реакцию. Пользовательница с никнеймом halalsweetbox рассказала, что ее подруга мечтала о черных сандалиях французского модного дома, поэтому она решила изготовить для нее фейковую пару. «Она искренне поверила, что это оригинал», — гласит подпись на кадрах.

