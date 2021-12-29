Кличко призвал украинцев смотреть в завтрашний год и день

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал он. Мэр также опубликовал фотографию, на которой он изображен с календарем, где объединены его две последние оговорки. Так, на календаре написано «Счастья и здоровья всем! С Новым годом и Рождеством 2222!», а также пропущена цифра 2 во время отсчета — «5, 4, 3… 1». Последнюю ошибку мэр допустил во время открытия елки в Киеве, когда не смог посчитать в обратном порядке.

Ранее сообщалось, что Кличко приготовился встречать Новый год и со сцены поздравил с праздником украинцев. Однако в выступлении мэр оговорился — и ошибся с поздравлением на 200 лет. «С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!» — произнес Кличко собравшимся людям со сцены.

