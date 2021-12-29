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В пригороде Улан-Удэ появится исторический квартал

Весной 2022 года в пригороде Улан-Удэ создадут исторический квартал

Изображение: Буряад Үнэн

Весной 2022 года в пригороде Улан-Удэ появится исторический квартал. Об этом сообщает «Буряад унэн».

Осенью в квартале Гуннского городища, которое находится в Иволгинском районе, уже возвели музей в виде древнего строения с земляной крышей. Ожидается, что в 2022-м в нем появятся предметы быта, традиций и культуры.

«Гуннское городище представляет со­бой поле размером 348 метров с севера на юг и 194-216 метров с запада на восток. Правда, треть уникального памятника с востока оказалась уничтожена из-за под­мыва речными водами. Гуннское городи­ще расположилось на месте слияния рек Селенга и Уда — в 14 километрах от центра Улан-Удэ. Древний город спрятался в уз­кой, вытянутой с севера на юг котловине шириной около 5-7 километров», — рассказала заведу­ющая сектором туризма Иволгинского района Ольга Лыктыпова.

В настоящее время Гуннское городище стало частью почти всех туристических маршрутов региона. Отмечается, что развитие там исторического квартала позволит превратить городище в брендовый туристический объект и увеличить турпоток.

Территорию начали благоустраивать еще в 2019 году. По словам Лыткаповой, объекты квартала выполня­лись в виде, приближен­ном к истории древних эпох. В 2020 году возведе­ние основных объектов благоустрой­ства отложили из-за пандемии коронавируса. В 2022-м планируется огородить терри­торию квартала и возвести амфитеатр, где будут проходить театрализованные представления о культуре древних ко­чевников. Кроме того, в городище оборудуют ремес­ленные мастерские по изготовлению сувенирной продукции, продукции гон­чарного ремесла, объектов по разви­тию сельского туризма.

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Евгений Шульгин
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