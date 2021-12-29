В пригороде Улан-Удэ появится исторический квартал
Весной 2022 года в пригороде Улан-Удэ появится исторический квартал. Об этом сообщает «Буряад унэн».
Осенью в квартале Гуннского городища, которое находится в Иволгинском районе, уже возвели музей в виде древнего строения с земляной крышей. Ожидается, что в 2022-м в нем появятся предметы быта, традиций и культуры.
«Гуннское городище представляет собой поле размером 348 метров с севера на юг и 194-216 метров с запада на восток. Правда, треть уникального памятника с востока оказалась уничтожена из-за подмыва речными водами. Гуннское городище расположилось на месте слияния рек Селенга и Уда — в 14 километрах от центра Улан-Удэ. Древний город спрятался в узкой, вытянутой с севера на юг котловине шириной около 5-7 километров», — рассказала заведующая сектором туризма Иволгинского района Ольга Лыктыпова.
В настоящее время Гуннское городище стало частью почти всех туристических маршрутов региона. Отмечается, что развитие там исторического квартала позволит превратить городище в брендовый туристический объект и увеличить турпоток.
Территорию начали благоустраивать еще в 2019 году. По словам Лыткаповой, объекты квартала выполнялись в виде, приближенном к истории древних эпох. В 2020 году возведение основных объектов благоустройства отложили из-за пандемии коронавируса. В 2022-м планируется огородить территорию квартала и возвести амфитеатр, где будут проходить театрализованные представления о культуре древних кочевников. Кроме того, в городище оборудуют ремесленные мастерские по изготовлению сувенирной продукции, продукции гончарного ремесла, объектов по развитию сельского туризма.