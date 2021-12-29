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Под Петербургом полицейские изъяли у цыган наркотики и оружие

В Ленинградской области полицейские в ходе рейда задержали несколько сотен цыган

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Под Санкт-Петербургом полицейские провели рейд по местам проживания цыган в рамках расследования уголовных дел о кражах и мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

После проверки во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области полицейские доставили в отделы несколько сотен человек. Цыган проверили по информационным базам полиции и дактилоскопировали.

В их домах обнаружили оружие, боеприпасы и несколько свертков с героином и методоном. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и наркотиков. Четыре человека задержаны.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге водитель на трассе отстрелил нос напавшему на него с лопатой цыгану. На дороге столкнулись грузовик и легковушка. Из машины вышли трое цыган с лопатами и стали избивать ими водителя грузовика. По словам очевидцев, в какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и отстрелил нос одному из нападавших.

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Мария Рубникович
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