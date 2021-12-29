В Москве замкнули самое большое метрокольцо в мире

В Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), которая считается самым большим метрокольцом в мире. Сообщение о том, что маршрут замкнули, появилось на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В общей сложности были пройдены 143 километра тоннелей. «Мы завершили гигантскую по объему работу», — написал глава города. По данным ТАСС, проходку вели на глубине около 70 метров, для этого использовали больше 20 тоннелепроходческих щитов.

Следующим этапом работ станет дальнейшее строительство, отделка станций, монтаж, а также пуск, наладка оборудования и обкатка путей. Строители пообещали завершить работы в 2022 году. По словам мэра, день замыкания кольца войдет в историю страны.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца 2024 года в Москве планируют завершить строительство 27 новых станций метро, включая участок Рублево-Архангельской ветки от Шелепихи до Рублево-Архангельского.