Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве замкнули самое большое метрокольцо в мире

Сергей Собянин: в Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), которая считается самым большим метрокольцом в мире. Сообщение о том, что маршрут замкнули, появилось на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В общей сложности были пройдены 143 километра тоннелей. «Мы завершили гигантскую по объему работу», — написал глава города. По данным ТАСС, проходку вели на глубине около 70 метров, для этого использовали больше 20 тоннелепроходческих щитов.

Следующим этапом работ станет дальнейшее строительство, отделка станций, монтаж, а также пуск, наладка оборудования и обкатка путей. Строители пообещали завершить работы в 2022 году. По словам мэра, день замыкания кольца войдет в историю страны.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца 2024 года в Москве планируют завершить строительство 27 новых станций метро, включая участок Рублево-Архангельской ветки от Шелепихи до Рублево-Архангельского.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Россия испытала «Прометея» в Арктике
В российском ковидном госпитале произошел пожар
Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
Китай заменит солдат в Тибете роботами
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Ида Галич обнажилась на камеру
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter