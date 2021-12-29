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Милонов предложил создать электронную базу педофилов

Депутат Милонов призвал учредить открытую электронную базу осужденных за педофилию лиц
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу педофилов. Он призвал к этому в письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть идею о том, чтобы учредить открытую электронную базу при МВД лиц, осужденных за педофилию — преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. База будет помогать разного рода работодателям и арендодателям исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — заявил он в обращении.

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По мнению депутата, преступления против детей являются «больной темой» в нашей стране. Педофилы продолжают «удовлетворять свои больные фантазии», несмотря на меры государства, заявил Милонов. Он отметил, что лица, стоящие на учете или даже имеющие судимости, нередко ухищряются устроиться на работу, предполагающую взаимодействие с детьми. «Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — заявил парламентарий.

Ранее Милонов призвал приравнять эскортниц к проституткам и выслать из крупных городов. Он предложил придумать и ввести специальные алгоритмы для соцсетей, помогающие вычислять женщин и агентства, предлагающие услуги эскорта. Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей считает, что оступившихся первый раз можно простить, однако те, кто организует целые компании, предоставляющие подобные услуги, должны обязательно понести строгое наказание.

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Марина Совина
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