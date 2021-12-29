В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине

Украина столкнулась с исторически минимальными запасами газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, передает ТАСС.

«24 декабря Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах», — констатировал Миллер. По данным на 29 декабря, запасы голубого топлива в республике составляют менее 14 миллиардов кубометров, что на 10 миллиардов меньше показателей декабря прошлого года.

Ранее стало известно, что к 2030 году Украина урежет потребление первичных энергоресурсов на 22,3 процента. Такие цифры содержатся в национальном плане энергоэффективности до 2030 год.

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшие годы страна собирается сократить потребление газа в стране на 30-40 процентов. Отмечается, что потребление конечной энергии должно упасть на 17,1 процента.