Россияне описали первый Новый год после развала СССР
Ровно 30 лет назад россияне встречали новый 1992 год в растерянности — меньше недели назад СССР распался, контуры новой России еще только виднелись, и многие люди чувствовали тревогу, страх, а иногда и полную безысходность. Свой первый новый год после развала Союза в разговоре с «Лентой.ру» описали россияне из разных регионов страны.
Они рассказали, что лучше всего иллюстрирует атмосферу всеобщей неразберихи, царившей тогда повсюду, тот факт, что по телевидению с Новым годом россиян поздравлял не глава государства, а сатирик Михаил Задорнов. Сам юморист потом утверждал, что к нему обратились с этой просьбой, так как он был ведущим «Голубого огонька», при этом намекнув, что политик Борис Ельцин был настолько пьян, что не в состоянии обратиться к стране.
[Известна лишь одна версия любительской записи новогоднего обращения Задорнова, которая появилась в сети около 10 лет назад. Речь сатирика отстает от картинки и начинается с обрывка фразы, предположительно, о Михаиле Горбачеве и событиях в крымском Форосе в дни путча ГКЧП]:
«…который начал освобождение от рабства на одной шестой части земного шара. Думаю, что также в этой статье, во всяком случае нам всем хотелось бы, чтобы документально были приведены те слова, которыми вы послали своих бывших друзей, когда они приехали к вам на дачу арестовывать вас, чтобы уговорить по-хорошему. Здоровья вам, счастья, таких же внутренних сил и хороших друзей. Помните, что товарищ — не всегда друг.
Мы хотим поздравить вас, Борис Николаевич. Спасибо. Я хочу от имени артистов и от имени всех, кто здесь сегодня, поздравить вас, Борис Николаевич. У вас впереди очень трудный год. Может быть, самый трудный год в вашей жизни. Но если вы справитесь и выполните все, о чем вы говорили три дня назад по телевидению в воскресенье, вы будете не просто счастливым человеком, вы будете человеком, который сам сделал себя счастливым человеком. Мы вам этого желаем. Здоровья, сил и хорошего отдыха в спорте.
Мы поздравляем нашу интеллигенцию. Мы прекрасно понимаем главное. Есть такая мудрость: хороших людей на свете больше, но они хуже объединены. Объединить хороших людей должно в первую очередь искусство. Потому что могут быть разные государства, но никто, никто не заберет у нас того, что было. Грузины учились в МГУ. Молдаване учились в Риге. Сколько русских ездили отдыхать на Кавказ и Прибалтику. Да, можно на таможне отнять две коробки с конфетами, но нельзя отнять нашей любви к прибалтийской живописи. Нельзя запретить нам, русским, переживать за те события, которые сейчас происходят на Кавказе. Объединить все может только культура, потому что она не знает границ.
Мы хотим поздравить военных. Сейчас мирное время. Мы прекрасно понимаем, но вы чувствуете себя как на войне. Посмотрите на картину «Суворов переходит через Альпы» и поймите — им было еще хуже.
Мы хотим поздравить старшее поколение. Вам особые добрые слова. Потому что вы выжили в самые тяжкие годы нашей страны и дали жизнь новым поколениям. Мы понимаем, что сейчас в канун Нового года вы, плача у прилавков, пытаетесь поверить в очередное светлое будущее. Борис Николаевич прав. Мы, нынешнее поколение, которому вы дали жизни, это прекрасно понимаем. И мы обещаем вам, что мы не оставим вас без поддержки и не лишим надежд в 1992 году. Конечно, тот, кто из вас опять поверил в светлое будущее, думаю, прав. Потому что он впервые поверил не по приказу.
Мы хотим поздравить вас, уважаемые бизнесмены. Вы новый класс в нашем обществе. И пожелать вам в 1992 году наконец организовать какое-то производство в нашей стране, а не просто менять бензин на галоши и нефть на колготки.
Мы поздравляем вас, уважаемые, как раньше говорили, рабочие и крестьяне. Желаем, чтобы в 1992 году Игорь Кириллов или Светлана Моргунова в информационной программе с улыбкой сообщили примерно следующую фразу: «Фермер такой-то намолотил в закрома Родины на своей приватизированной газонокосилке».
Мы поздравляем всех бывших граждан СССР. Да, СССР больше нет, но есть наша Родина. Можно разделить Родину на несколько государств, но Родина у нас одна. Не зависящая от границ. Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу Родину. С Новым годом, друзья!»
«А вообще ничего выдающегося по телевизору не показывали. Как и сейчас, народ смотрел "Иронию судьбы…" и "Голубой огонек"», — отметили Раиса Масленникова и Андрей Тимин из Москвы.
Все собеседники «Ленты.ру» вспомнили дефицит. Московские власти в то время ввели визитные карточки москвича, которые позволяли жителям столицы получать продукты. В основном эта мера была введена из-за наплыва жителей других регионов, где со снабжением все было еще хуже. Такие рейды за продовольствием назывались «колбасные электрички».
«Москвичкам с грудными детьми выдавали в поликлинике специальные талоны. Можно было пойти в универсам и купить в столе заказов товары, которые другим не отпускали. Правда, очередь занимали чуть ли не с ночи», — отметили Масленникова и Тимин.
Повсеместный дефицит и огромная инфляция накладывали отпечаток на характер материальных отношений между людьми. Собеседники «Ленты.ру» рассказали, как зарплату одной из их знакомых выдавали талонами на бензин, канистры с которым она меняла на необходимые ей товары.
Помимо дефицита и инфляции, поднимавшей цены в разы за несколько дней, в реальности новых россиян тогда впервые с военных лет появилась гуманитарная помощь. Причем ей иногда выдавали даже зарплату.
Из-за незнания элементарных для Запада вещей случались занятные конфузы. Однажды на работе выдали памперсы. В Союзе их еще никто не видел. В общем, решили, что надевать их нужно поверх ползунков
Несмотря на тяжелую ситуацию, люди пытались создать себе праздник как могли. Жительница Пензы Лариса Фролова вспоминает, что к празднику готовились заранее, искали способы приобрести деликатесы за несколько месяцев до начала Нового года.
«Люди стремились собрать на стол все самое вкусное. Из деревни привозили сало. В особом почете были икра, красная рыба. Ввиду дефицита многим приходилось довольствоваться скумбрией и селедкой. Активно ходили друг к другу в гости, радовались и смеялись. Удавалось доставать даже шампанское», — рассказывает она.
При этом власти даже в регионах пытались перед праздником «выкинуть» на прилавки хотя бы какие-то продукты, подходящие к новогоднему столу. Это приводило к тому, что местное население проводило долгие часы, стоя в очередях и курсируя между магазинами, в которых можно было найти какие-то необходимые продукты.
Галина Куницына из Улан-Удэ вспоминает, что даже у тех, кто смог решить свои продовольственные проблемы, наступление 1992 года вызывало чувство пустоты и неопределенности.
Было ощущение, что Родины больше нет, что нас ее лишили. А как жить в какой-то федерации, даже представить не могла. Больше всего волновалась за детей, которым хотела дать хорошее образование. Все мысли были только об этом. А кто там из политиков кого победил, мне было неинтересно. Их карьерные достижения и благополучие их семей меня совершенно не заботили
Советский Союз распался 26 декабря 1991 года после Беловежских соглашений, подписанных руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. Днем ранее в отставку подал Михаил Горбачев — он передал власть в России и ядерный чемоданчик своему оппоненту Борису Ельцину.