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Раскрыто состояние запросивших помощи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Запросившие помощь альпинисты в горах Кабардино-Балкарии продолжают движение по маршруту

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Куратор группы альпинистов, запросивших помощь в горах Кабардино-Балкарии, раскрыл подробности состояния туристов. Его слова приводит Telegram-канал Mash Gor.

По словам Дмитрия Ковалькова, которому удалось поговорить с туристами, сейчас группа продолжает движение по намеченному маршруту. «Группа опытная, руководитель опытный, в настоящий момент они находятся на маршруте. Исходя из тех данных, что есть у меня, группа на контроле у МЧС. У них есть разные средства связи. Если ситуация была бы критичной, они бы позвонили», — уточнил он.

Ковальков также отметил, что сигнал с просьбой о помощи мог сработать сам из-за сбоя или технической ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, спасатели добрались до туристической группы — альпинисты в помощи не нуждаются.

Ранее 29 декабря группа из семи альпинистов из Подмосковья запросила помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, сообщение поступило в 09:40 по московскому времени.

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Мария Гейн
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