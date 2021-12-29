В Махачкале прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие около 100 человек из 47 муниципалитетов Дагестана. Они прошли по аллее проспекта имени Расула Гамзатова к главной елке города. Их шествие сопровождал военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

14-летний Дед Мороз из Махачкалы Мурад Хушлаев стал самым молодым участником мероприятия. «Дед Мороз ассоциируется с подарками, а я их люблю. Это было незабываемо. Мне очень нравится парад Дедов Морозов, ведь только на этом параде можно попасть в зимнюю сказку», — отметил подросток.

Парад завершился на центральной городской площади. Там провели праздничный концерт, в ходе которого Деды Морозы и Снегурочки поздравили жителей с наступающим праздником, исполнили номера на родных языках Дагестана и станцевали лезгинку.

Уточняется, что организаторами шествия выступали министерство культуры Дагестана, республиканский Дом народного творчества, администрация и управление культуры города Махачкалы.