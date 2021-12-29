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Цифровой паспорт в России оснастят чипом с высоким уровнем криптографии

Вице-премьер Чернышенко: использование цифрового паспорта абсолютно безопасно

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Цифровой паспорт гражданина России будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия-24». Его слова приводит ТАСС.

Вице-премьер отметил безопасность использования цифрового документа. По его словам, чип будет содержать некоторые персональные данные, однако информация будет зашифрована, а чип практически невозможно взломать.

Чернышенко также добавил, что для ограниченного набора услуг россияне также смогут использовать мобильную версию паспорта. При этом он подчеркнул, что цифровой паспорт не является обязательным: граждане по-прежнему смогут использовать бумажный документ.

Ранее сообщалось, что Правительство России с 2023 года начнет внедрять цифровой паспорт в трех пилотных регионах: Московской области (Подмосковье), Москве и Татарстане.

Ксения Назарова
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